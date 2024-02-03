لاعب الزمالك يتنازل عن رقمه للسعيد.. وناصر ماهر يفشل في ارتداء هذا القميص

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، ارتداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الجديد، ارتداء الرقم 19، خلال مشواره مع الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "ناصر منسي لاعب الفريق الذي يرتدي القميص رقم 19، تناول عن التيشرت الخاص به، لصالح عبدالله السعيد خاصة وأنه الرقم المفضل بالنسبة للأخير".

وأضاف المصدر، أن ناصر ماهر كان يريد ارتداء القميص رقم 33، ولكنه غير متاح بالفريق، وقرر ارتداء القميص رقم 22، خلال الفترة المقبلة، وهو كان الرقم الخاص بعبدالله جمعة، الذي رحل عن صفوف الزمالك.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يستأنف تدريباته اليوم السبت، ويقوده البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد، لأول مرة.

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