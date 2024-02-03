شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز غيلاس قناوى للمشاركة فى نصف نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، برنامجا تأهيليا خاصا لتجهيز الجزائري غيلاس قناوي صانع ألعاب الفريق، والذي عاد مؤخراً من الجزائر بعد الانتهاء من مشكلة التجنيد الخاصة به في بلاده.

ويعمل جهاز المصري على تجهيز غيلاس ليكون جاهزاً للمشاركة مع المصري في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان المصري بقيادة مدربه علي ماهر قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما قبل أن يفوز على الجونة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، وفي الدور ربع نهائي تغلب المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.