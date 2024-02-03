شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد ينتظم فى تدريبات الطلائع ويعلن جاهزيته لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر السعيد، مهاجم طلائع الجيش، فى تدريبات ناديه لأول مرة بعد إنهاء إجراءات انتقاله للفريق ليصبح جاهزاً لقيادة هجوم الطلائع فى مباراة المصري بكأس الرابطة.

ونجح نادى طلائع الجيش فى الحصول على خدمات عمر السعيد مهاجم فيوتشر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعيم خط الهجوم .

ووقع اللاعب بناءً علي رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع وفي حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام علي الكرة واللواء علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري وامير المراكبيي وكيل أعمال اللاعب

ويستعد الطلائع لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى نصف نهائى كأس رابطة الاندية المحترفة.

وتفوق طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح، وهزم الاتحاد السكندري نظيره إنبي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة انتصر سيراميكا على سموحة، وأطاح المصري بنظيره بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباريات ربع نهائي كأس الرابطة.

ويسعى فريق الطلائع لحصد أول ألقابه فى كأس الرابطة، خاصة مع غياب الأهلي والزمالك عن البطولة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وتوج بكأس السوبر المصري.

وكان فريق الطلائع قد فاز في المباراة الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف،ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما ثم فاز على فاركو بهدف دون رد ثم تخطى عقبة الجونة بركلات الترجيح 6-5 فى ربع نهائى البطولة.

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي.

وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بعد الوقت الأصلي بدور نصف النهائي سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة في نصف نهائي كأس الرابطة وليس هناك أوقات إضافية. وسيتم اللجوء فقط إلى أشواط إضافية في المباراة النهائية لكأس الرابطة حال انتهاءها بالتعادل في وقتها الأصلي.

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.