شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يغيب عن مران الأهلي الجماعى ويكتفي بجلسة فى الجيم بسبب البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب الدولي التونسي علي معلول لاعب الأهلي عن المران الجماعي للفريق، صباح اليوم السبت، باستاد التتش، لإصابته بنزلة برد لم يستطع بسببها المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن علي ‏معلول أدى اليوم جلسة في «الجيم» على هامش المران بعد تعرضه لنزلة برد، ‏على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته.‏

وانتظم علي معلول في مران الفريق، الخميس الماضى، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار والتي ودّعتها تونس من الدور الأول قبل أن تخرج مصر من دور الـ16.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلى، أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏