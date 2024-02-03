شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تأهيل عبد القادر وكوكا.. وكولر يطمئن على المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏ واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التى حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التى جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وكان أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قد أكد أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏