شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية عن انتقال عبد الله السعيد للزمالك: منافس الأمس صديق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم فيديو، على موقع إكس، من تسجيل عبد الله السعيد هدفاً فى شباك الزمالك، بمناسبة انتقاله من بيراميدز إلى نادي الزمالك، وعلق بعبارة: "منافس الأمس صديق اليوم.. فارس جديد فى القلعة البيضاء".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، منذ قليل، التعاقد رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .