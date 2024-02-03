شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مشارك فى احتفالية 110 أعوام على عضوية مصر بالمنظمة الكشفية العالمية بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، السبت، احتفالية 110 أعوام على عضوية مصر بالمنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى، بحضور 200 مشارك ومشاركة من اتحاد الكشافة.

وشهدت الاحتفالية حضور محمد محمد مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومحمد عمر عمر المفوض الدولى للكشافة المصرية، والدكتور محمد غيدة عضو مجلس ادارة الاتحاد، وعبد العظيم محمود المدير التنفيذى للاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

من جانبه أكد محمد مصطفى، نائب رئيس اتحاد الكشافة، أن الكتاب له دور كبير فى نشر حركة الكشافة، مشيرا إلى أن بداية الكشافة كانت عام 1907 بإنجلترا، قائلا، "أول مجموعة كشفية بدأت فى مصر عام 1912 بوجود يونانيين وإنجليز ، إلا أن عام 2014 أصبحت المجموعة مصرية 100%".

وأنشئت أول كشفية مصرية عالمية عام 1920 وتم الاعتراف بها منذ 1922 .

وتطرق الحديث خلال الاحتفالية عن استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي رقم 43 بحضور 174 دولة شهر أغسطس المقبل لتطوير الكشافة على مستوى العالم.