جيرو يقود تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة فروزينوني بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لـميلان على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام فروزينوني والذي يجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.



تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة فروزينوني



حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: بيير كالولو – ماتيو جابيا – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز

الوسط الدفاعي: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر

الوسط الهجومي: أنتي ريبيتش – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

موعد مباراة ميلان وفروزينوني بالدوري الإيطالي

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة ميلان ضد فروزينوني عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

وستنقل أحداث مباراة ميلان ضد فروزينوني عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.



ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي للموسم الحالي، بينما يحتل فروزينوني المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 23 نقطة