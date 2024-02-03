شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة وسام أبو علي فى العضلة الخلفية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت إصابة الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي نفسها على مران الفرق خلال الساعات الماضية، بعدما أبدى البعض تخوفه من أن تكون الإصابة قوية ويغيب اللاعب فترة طويلة.. فى السطور التالية نستعرض كل ما يتعلق بإصابة وسام أبو علي.

س: كيف ومتى تعرض وسام أبو علي للإصابة في الأهلي؟

ج: تعرض للإصابة خلال مران أمس، الجمعة، على ملعب التتش.

س: هل غادر اللاعب المران بمجرد الإصابة؟

ج: لا .. فالإصابة حدثت بعد انتهاء المران، حيث اشتكى اللاعب من آلام فى العضلة الخلفية.

س: هل حدث احتكاك بين وسام أبو علي وأي لاعب خلال المران؟

ج: لم يحدث أى احتكاك.. فاللاعب اشتكى بعد نهاية المران.

س: كيف كان مستوى اللاعب فى التدريبات؟

ج: وسام أبو علي تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية بعدما خاض مرانا قويا وتقسيمة تألق فيها وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" نالت إعجاب الجهاز الفني للفريق قبل أن يتلقى الجميع في المران صدمة إصابة اللاعب في نهاية المران.

س: ما هو تشخيص الإصابة؟

ج: أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبو علي أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

س: ما موقف وسام أبو علي من مباريات الأهلي المقبلة؟

ج: سيتحدد خلال الأيام المقبلة موقف اللاعب من مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري ‏فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏