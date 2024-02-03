شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الونش بكدمة فى الركبة فى أول مران لجوميز مع الزمالك ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لكدمة قوية على مستوى الركبة فى أول مران للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق.

وتدخل الجهاز الطبى لإسعاف الونش وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئان عليه.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وخاض الفريق تحت قيادة جوميز، فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر.