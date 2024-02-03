شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يكشف تفاصيل إعارة زياد كمال للزمالك ويؤكد: حمدي لن يلعب للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، تفاصيل عقد إعارة زياد كمال لاعب الفريق البترولي إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال الشريعي فى تصريحات مع الإعلامي خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الصفقة تمت بمنتهى الاحترافية ولم يأت جانب على آخر، وكان يهمنا طريقة تسويقية محترمة للاعب دولي مثل زياد كمال، واللاعب بعد موسمين ونصف يعود لإنبي وليس بنية البيع، زياد كمال 23 سنة، كان معاراً للمصرى الموسم الماضي 6 أشهر وعاد إلينا".

وأضاف، "تامر مصطفى تربطني به علاقة قوية جداً، والنظام عندنا في النادي مختلف، الرؤية الاستثمارية فوق أي شيء، وتامر لم يدرك هذا الأمر، وأعتقد أنه لم يفضل الفكرة، ولكن لدينا أمور تكون خاصة بالإدارة فقط وعلى الإدارة الفنية تخطي تلك القرارات.

وتابع، "تامر مصطفى عزيز على قلبي واليوم قررنا تعيين سيد ياسين فى الإدارة الفنية، وهو أحد أبناء النادى، وأعتقد أننا سننجح مع سيد ياسين لأن هذا هو السيسيتم".

واختتم الشريعي قائلا، "محمد حمدي هناك شروط معينة لإعارته، وهي نسبة مشاركته في أوروبا، ومحمد حمدى لن يلعب فى أى نادٍ في مصر غير إنبي".