شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يغيب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فى حكم المؤكد غياب الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مران أمس، الجمعة، فى العضلة الخلفية، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

ويحتاج وسام أبو علي فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في بطولة أفريقيا.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

واصل الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التى حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏