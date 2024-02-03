شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: بعد سنوات من الانتظار أخيرًا فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الله السعيد نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد سلسة من المفاوضات مع نادى بيراميدز.

ونشر السعيد صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، معلقًا: "بعد سنوات من الانتظار أخيرًا فى نادى الزمالك".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .