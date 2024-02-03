هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، عن تشكيل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، والتي يشهدها ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الألماني.

ويأتي بايرن ميونخ، في وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، فيما يحل بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ؛ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: دي ليخت – داير- ديفيز- مزراوي

خط الوسط: جوريتسكا – بافلوفيتش- مولر

خط الهجوم: كين - ساني - موسيالا

فيما يحل على دكة بدلاء البفاري؛ كل من:

أولريتش وتشوبو موتينج وبريان وجيريرو وبوي وزفوناريك وتيل وكراتزيج وأزنو