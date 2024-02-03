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التعادل يحسم موقعة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل توتنهام مع ايفرتون بهدفين لكلاهما اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك في الجولة 23 من الممتاز، "البريميرليج".

أحرز ريتشارليسون هدف التقدم للتوتنهام في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل جاك هرايسون لاعب إيفرتون في الدقيقة 30، قبل أن يعاود البرازيلي التسجيل ويحرز لتوتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 41، قبل أن يحرز لاعب إيفرتون برايتويت في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

 

موقف توتنهام وايفرتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

 

رفع فريق توتنهام رصيده إلى 44 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز السابع عشر .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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