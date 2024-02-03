شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على الداخلية بثلاثية ودياً استعدادا لعودة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباراة فريقى البنك الأهلى والداخلية الودية بفوز البنك الأهلى بثلاثية مقابل هدف، عن طريق كل من أحمد سعيد وأحمد مدبولي وأسامة فيصل. وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المنضم حديثا لقائمة الفريق ياو انور وموسى فراوى، كما شهدت المباراة أيضا الدفع بعدد كبير من اللاعبين من قبل طارق مصطفى المدير الفنى للفريق للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين.