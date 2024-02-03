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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على الداخلية بثلاثية ودياً استعدادا لعودة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباراة فريقى البنك الأهلى والداخلية الودية بفوز البنك الأهلى بثلاثية مقابل هدف، عن طريق كل من أحمد سعيد وأحمد مدبولي وأسامة فيصل. وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المنضم حديثا لقائمة الفريق ياو انور وموسى فراوى، كما شهدت المباراة أيضا الدفع بعدد كبير من اللاعبين من قبل طارق مصطفى المدير الفنى للفريق للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين.
ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب
ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى "Nile يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.
ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.
مباراة البنك الأهلى والداخلية الودية
جانب من مباراة البنك الأهلى والداخلية
مباراة البنك الاهلى والداخلية الودية (4)
مباراة البنك الأهلى والداخلية
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