قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية.. أبرز أرقام جنوب أفريقيا والرأس الأخضر في البطولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي جنوب أفريقيا نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات دور الربع نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتمكن منتخب الرأس الأخضر من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تخطى المنتخب الموريتاني في مباراة دور ال16 بالبطولة بنتيجة هدف دون مقابل، فيما نجح منتخب جنوب أفريقيا في إقصاء منتخب المغرب بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين طوال تاريخهما بالبطولة، حيث سبق أن تواجها في نسخة البطولة عام 2013، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ونجح المنتخب الجنوب أفريقي من بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة، ثلاث مرات في آخر أربع مشاركات له في البطولة، وفي حال تمكن منتخب " الأولاد" من بلوغ الدور نصف النهائي، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ نسخة البطولة عام 2000.

ويسعى منتخب الرأس الأخضر إلى الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، حيث كانت أبرز مشاركاته بالبطولة، الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسخة عام 2013.

حافظ المنتخب الجنوب أفريقي على شباكه نظيفة لثلاثة لقاءات على التوالي في أمم أفريقيا، لأول مرة منذ مشاركته في نسخة البطولة عام 1988.