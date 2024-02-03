مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المالي لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد " السلام" بكوت ديفوار.

ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مباراة من:

حراسة المرمى: يحيي فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أوريه، نديكا، أوديلون، كونان.

خط الوسط: سيكو فوفانا، فرانك كيسيه، سيري.

خط الهجوم: جراديل، كوامي، نيكولاس بيبي.

وجاء تشكيل منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري، بوبكر كوياتي، نياكيتية، فالاي ساكو.

خط الوسط: كوليبالي، هايدارا، ديادي.

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو، كاموري دومبيا، نوسس.