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طبيب الأهلي يكشف سبب غياب علي معلول عن التدريبات الجماعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن الظهير الأيسر التونسي علي ‏معلول أدى اليوم السبت، جلسة في "الجيم" بعد تعرضه لنزلة برد.

وكشف طبيب الأهلي أن علي معلول سينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته.

وكان معلول قد انضم للتدريبات يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في ‏بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.‏

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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