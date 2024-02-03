التعادل يحسم مباراة نيوكاسل ولوتون تاون بعد تسجيل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ولوتون تاون، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 4-4 مباراة نيوكاسل ولوتون، وشهد ملعب سانت جيمس بارك تسجيل 8 أهداف.

-سجل هدف نيوكاسل الأول، لونجستاف في الدقيقة 7.

-سجل هدف لوتون الأول، جبريل أوشو في الدقيقة 21.

-سجل هدف نيوكاسل الثاني، لونجستاف في الدقيقة 23.

-سجل هدف لوتون الثاني، باركلي في الدقيقة 40.

-سجل هدف لوتون الثالث، موريس في الدقيقة 59.

-سجل هدف لوتون الرابع، أديبايو في الدقيقة 62.

-سجل هدف نيوكاسل الثالث، تريبير في الدقيقة 67.

-سجل هدف نيوكاسل الرابع، بارينيس في الدقيقة 73.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطة واحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل لوتون المركز 16 برصيد 20 نقطة.

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