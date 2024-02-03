شكرا لقرائتكم خبر عن "أوسة" يودع اللاعبين والجهازين الفنى والإدارى بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك السابق، على التواجد في مران اليوم السبت الذى أقيم على ملعب النادي، لتوديع الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وتمنى محمد عبد المنصف التوفيق للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك واللاعبين، وقام بالتقاط الصور التذكارية في مران اليوم.

وتولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.