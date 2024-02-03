شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يهزم السعودية 6 / 5 فى بطولة عمان الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى على نظيره السعودى بضربات الجزاء بنتيجة 6 / 5 فى المباراة التى أقيمت بملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضى، ضمن مباريات البطولة الودية التى يشارك فيها الفراعنة فى اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم التي ستقام فى الإمارات فبراير الجارى.

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن ،مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف كوستا،اسماعيل بهجت،حسام باولو،أحمد الشحات مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا، حسان محمد ،الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

وسيعلن المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى كأس العالم، والتى ستضم 12 لاعبا فقط يوم 5 فبراير الجارى .

واطمأن محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة القدم الشاطئية على خطة تجهيز اللاعبين وترتيبات إقامة بعثة المنتخب فى عمان وتجهيزات البعثة فى الإمارات، حيث ستغادر إلى الإمارات7 فبراير.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ،محمد فوزى مدرب حراس المرمى ،الدكتور محمد أكمل طبيبا ،عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مسئول المهمات.