شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع خلال ساعات لتحديد موعد استئناف الدوري وجدولة بعض المؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع رابطة الأندية المصرية خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد استئناف الدوري بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر من أمم أفريقيا وجدولة بعض المباريات المؤجلة في ضوء خطة الرابطة لإنهاء الدوري في موعده.

وتمسكت الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة بأن تعود منافسات الدوري الممتاز من جديد بعد نهاية البطولة الأفريقية.

ووفقًا لجدول الدور الأول من الدوري، فإن المباريات الخاصة بالدوري المصري ستعود من خلال الجولة الـ12 يوم الثلاثاء 13 فبراير.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد الماضى، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.