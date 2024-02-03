شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته استعدادا لكأس الرابطة وعلى ماهر يجهز غيلاس قناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت تدريباته على استاد الكلية الحربية، وذلك استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش بالدور قبل النهائي للبطولة ذاتها، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الكلية الحربية.

جاء المران خفيفا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بشكل أساسي، حيث خضعوا عقب المران لجلسات التأهيل والاستشفاء بغرض إزالة أية آثار للإرهاق، فيما خضع باقي اللاعبين لمران شاق اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية وظهر خلاله جميع اللاعبين بشكل طيب.

كما شهد المران مشاركة الثلاثي المنضم حديثا للفريق حسين فيصل ومحمد طارق والتونسي معتز زدام، وكذلك الجزائري غيلاس قناوي العائد للمشاركة في التدريبات، بعد نحو أسبوعين قضاهما بالجزائر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة به.

وكان علي ماهر مدرب المصري، قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.