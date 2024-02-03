شكرا لقرائتكم خبر عن تمريرات ميلليمترية ومراوغات سحرية.. الزمالك يقدم ناصر ماهر لجماهير الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الحساب الرسمي لنادي الزمالك لاعبه الجديد ناصر ماهر، المنضم حديثًا لصفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي بأنه صاحب تمريرات ميلليمترية ومراوغات سحرية، وذلك خلال فيديو تقديمه لجماهير القلعة البيضاء، الذي نشر عبر تويتر، مصحوبة بتعليق: "تمريرات ميلليمترية ومراوغات سحرية.. مرحبًا بناصر ماهر في الزمالك".

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

يأتي التعاقد مع ناصر ماهر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات فى الموسم الجارى.