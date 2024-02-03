شكرا لقرائتكم خبر عن جمل فنية وتدريبات بدنية لمنتخب الصالات للكرة النسائية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم السبت منتخب الصالات للكرة النسائية بقيادة نادر رشاد، معسكره التحضيري الذي يستمر حتى 7 فبراير، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يونيو 2024، والمؤهلة إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم 2025.

ونفذ الجهاز الفني بعض الجمل التكتيكية مع اللاعبات، وحرص على تخصيص تدريبات بدنية في أول أيام المعسكر لرفع الكفاءة البدنية للمنتخب.

وتعتبر البطولة القادمة هي أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات، حيث سيتأهل من أفريقيا منتخبان إلى كأس العالم من خلال بطولة أفريقيا العام القادم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.

وتقدم نادر رشاد في السابق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة دوري كرة القدم النسائية "صالات"، أسوة بالدوري الممتاز للرجال "صالات" من أجل توسيع قاعدة الممارسة للعبة.