شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض عرضا من بيراميدز للتعاقد مع على ماهر لخلافة باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر
وتمسك المصري باستمرار علي ماهر مع الفريق في ظل النتائج والعروض القوية التي يقدمها المصري تحت قيادته، خاصة بعد التأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عرض بيراميدز جاء على هامش محادثة بين مسئولي الناديين لتحويل ثمن شراء مروان حمدي للنادي البورسعيدي، وخلالها طرح مسئولو بيراميدز عرضهم على المصري لشراء عقد علي ماهر بالقيمة التي يحددها النادي البورسعيدي، غير أن طلبهم قوبل بالرفض.
واستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت تدريباته على استاد الكلية الحربية، وذلك استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش بالدور قبل النهائي للبطولة ذاتها، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الكلية الحربية.
ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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