شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض عرضا من بيراميدز للتعاقد مع على ماهر لخلافة باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن النادي رفض عرضا من بيراميدز لشراء عقد علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

وتمسك المصري باستمرار علي ماهر مع الفريق في ظل النتائج والعروض القوية التي يقدمها المصري تحت قيادته، خاصة بعد التأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عرض بيراميدز جاء على هامش محادثة بين مسئولي الناديين لتحويل ثمن شراء مروان حمدي للنادي البورسعيدي، وخلالها طرح مسئولو بيراميدز عرضهم على المصري لشراء عقد علي ماهر بالقيمة التي يحددها النادي البورسعيدي، غير أن طلبهم قوبل بالرفض.

واستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت تدريباته على استاد الكلية الحربية، وذلك استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش بالدور قبل النهائي للبطولة ذاتها، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على استاد الكلية الحربية.

وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.