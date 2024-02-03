شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وبتروجت برابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 للمجموعتين الأولى والثانية.
وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 والزمالك على طلائع الجيش 3/0 بالمجموعة الأولى.
بينما شهدت المجموعة الثانية الثانية فوز كل من، الأهلى على القناة 3/0 و بتروجت على سموحة 3 / 1.
وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز