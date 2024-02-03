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فوز الأهلى والزمالك وبتروجت برابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  للمجموعتين الأولى والثانية.

 

وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 والزمالك على طلائع الجيش 3/0  بالمجموعة الأولى.

 

بينما شهدت المجموعة الثانية الثانية فوز  كل من، الأهلى على القناة 3/0 و بتروجت على سموحة 3 / 1.

 

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير  الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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