شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وبتروجت برابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 للمجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 والزمالك على طلائع الجيش 3/0 بالمجموعة الأولى.

بينما شهدت المجموعة الثانية الثانية فوز كل من، الأهلى على القناة 3/0 و بتروجت على سموحة 3 / 1.

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.