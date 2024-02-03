شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتمسك بمهمته مع منتخب مصر ويرفض عرض الشباب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض روى فيتويا المدير الفني لمنتخب مصر، عرضًا لتدريب الشباب السعودى خلال المرحلة المقبلة، متمسكًا باستكمال مهمته مع المنتخب الوطنى.

وكشف مصدر مقرب من فيتوريا إن المدرب البرتغالى تلقى عرضين من السعودية خلال الساعات الأخيرة، لكنه رفضهما مؤكدا على أنه يرغب في استكمال مهمته مع الفراعنة معلقًا: "حزين على ما حدث في كوت ديفوار وأتمنى تحقيق شيء لمنتخب مصر لاسعاد الجماهير".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة التقارير الفنية والطبية والإدارية بشأن مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا والخروج من دور الـ16، بجانب حسم موقفه من فيتوريا.

تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.