شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يرسل قائمته النهائية بكأس العالم للفيفا الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة المنتخب النهائية المشاركة في كأس العالم الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين المقبل.

ويشارك المنتخب في دورة عمان الدولية حاليا مع كل من منتخبات عمان وإيطاليا للكرة الشاطئية في الحدث الأبرز بسلطنة عمان خلال الساعات المقبلة بنظام النقاط.

ويستضيف الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباريات بطولة عمان الدولية للكرة الشاطئية خلال يناير وفبراير 2024.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل، وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مسئول المهمات.