اختتام البطولة العربية للريشة الطائرة بالرياض

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ففي منافسات الزوجي المختلط تحت 19 عاما، حققت المملكة المركز الأول والميدالية الذهبية، وثانيا الجزائر وتوجت بالفضية، وحلت مصر بالمركز الثالث ونالت البرونزية، وفي منافسات فردي الشباب جاءت مصر أولا، تليها سوريا في المركز الثاني ، وثالثا الجزائر.
وعلى مستوى منافسات فردي السيدات حصلت مصر على المركز الأول والميدالية الذهبية، ونالت الأردن المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلت سوريا في المركز الثالث وتوجت بالبرونزية، وفي منافسات زوجي الرجال حصدت الجزائر الميدالية الذهبية.
وعلى مستوى منافسات زوجي الفتيات حصدت الأردن الميدالية الذهبية، وظفرت السعودية بالميدالية الفضية، ونالت الكويت البرونزية، وفي منافسات فردي الشابات حققت الأردن المركز الأول، وفي منافسات زوجي الشباب جاءت مصر أولا ثم سوريا بالمركز الثاني، والسعودية في المركز الثالث.
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