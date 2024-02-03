شكرا لقرائتكم خبر اختتام البطولة العربية للريشة الطائرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن أمس الفائزين والفائزات في ختام البطولة العربية للريشة الطائرة للشباب والعموم 2024 التي استضافتها الرياض، بمشاركة 15 دولة و100 لاعب ولاعبة على مدار خمسة أيام.

ففي منافسات الزوجي المختلط تحت 19 عاما، حققت المملكة المركز الأول والميدالية الذهبية، وثانيا الجزائر وتوجت بالفضية، وحلت مصر بالمركز الثالث ونالت البرونزية، وفي منافسات فردي الشباب جاءت مصر أولا، تليها سوريا في المركز الثاني ، وثالثا الجزائر.

وعلى مستوى منافسات فردي السيدات حصلت مصر على المركز الأول والميدالية الذهبية، ونالت الأردن المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلت سوريا في المركز الثالث وتوجت بالبرونزية، وفي منافسات زوجي الرجال حصدت الجزائر الميدالية الذهبية.

وعلى مستوى منافسات زوجي الفتيات حصدت الأردن الميدالية الذهبية، وظفرت السعودية بالميدالية الفضية، ونالت الكويت البرونزية، وفي منافسات فردي الشابات حققت الأردن المركز الأول، وفي منافسات زوجي الشباب جاءت مصر أولا ثم سوريا بالمركز الثاني، والسعودية في المركز الثالث.