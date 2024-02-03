طبيب الزمالك: الونش أجرى فحوصات طبية ونتيجة الإشاعة تظهر غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

أشار رئيس الجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة ستظهر غداً، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب.

وواصل الدكتور محمد أسامة أنه لا أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

الزمالك استأنف تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.