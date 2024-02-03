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فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج برابع جولات الدور الثاني من دوري الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  للمجموعتين الأولى و الثانية .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ،  و الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 و الزمالك على طلائع الجيش 3/0  و ايسترن كومباني على الطيران 3/2  بالمجموعة الأولى .

بينما شهدت المجموعة  الثانية فوز كلا من ،سبورتنج  على الترسانة 3/0  و الأهلى على القناة 3/0 و  بتروجت على سموحة  3/1 .

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير  الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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