ميلان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام فروسينونى فى الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد فريق ميلان نغمة الانتصارات بعد فوزه على نظيره فروسينوني، بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الإيطالي.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع كل من أوليفيه جيرو سجل هدف التقدم للرسونيرى فى الدقيقة 17، ثم تعادل ماتياس سوليه لفريق فروسينوني من ضربة جزاء فى الدقيقة 24، وأضاف لوكا مازيتيلي الهدف الثانى فى الدقيقة 65 قبل أن يتعادل جابيا لميلان فى الدقيقة 70، ثم اختتم يوفيتش ثلاثية الروسونيرى فى الدقيقة 81.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة خلف الانتر المتصدر برصيد 54 نقطة واليوفي صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فروسينوني المركز الـ 14برصيد 23 نقطة ، بعدما تعادل في اخر مباراة امام فيرونا في الجولة الماضية.

وبدأ ميلان بتشكيل مكون من مينيان، كالابريا، كيير، جابيا، ثيو هيرنانديز، ريندرز، عدلي، بوليسيتش، لوفتوس تشيك، لياو، وأوليفيه جيرو.