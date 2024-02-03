كأس آسيا.. قطر تتأهل إلى نصف النهائي وتكمل عقد المربع الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا بعد تخطي عقبة أوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في دور ربع نهائي كأس آسيا، وشهدت انتهاء الأشواط الأصلية والاضافية بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، قبل أن يتفوق العنابي في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

جاء الهدف الأول عبر اللاعب حسن الهيدوس نجم منتخب قطر بعدما أحرز هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية فشل حارس أوزبكستان في ترويضها لتسكن الشباك.

ثم في الدقيقة 59 جاء التعادل للمنتخب الأوزبكي عن طريق اللاعب أوديلجون هامروبيكوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك العنابي.

بعدها حاول منتخب قطر تسجيل هدف التقدم لكن باتت محاولاته بالفشل، وفي الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي تسديدة رائعة من أكرم عفيف لكنها تمر بجوار القائم.

يواجه منتخب قطر في نصف النهائي إيران بعد انتصار الأخير على اليابان بهدفين لهدف في ربع النهائي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية والاردن تأهلا إلى نصف النهائي أمس الجمعة، بعد فوز الأول على أستراليا، فيما انتصر النشامى على طاجيكستان.