كأس آسيا.. مباراة قطر وأوزبكستان إلى الأشواط الإضافية

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الثاني من مباراة منتخب قطر على أوزبكستان بالتعادل بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في دور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا، ليحتكمان إلى الأشواط الإضافية.

أحرز حسن الهيدوس نجم منتخب قطر هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية فشل حارس أوزبكستان في ترويضها لتسكن الشباك.

ثم في الدقيقة 36 فرصة خطيرة لمنتخب اوزبكستان بعد تمريرة جانبية خطيرة قريبة من المرنى لتصل إلى مهاجم الفريق الذي يسددها لكن يخرجها المدافع محمد وعد، في أخطر فرص الفريق الاوزبكي.



وفي الدقيقة 59 جاء التعادل للمنتخب الأوزبكي عن طريق اللاعب أوديلجون هامروبيكوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك العنابي.

حاول منتخب قطر تسجيل هدف التقدم لكن باتت محاولاته بالفشل، وفي الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي تسديدة رائعة من أكرم عفيف لكنها تمر بجوار القائم.



ويتلقي المنتخب الفائز في المباراة مع إيران في نصف النهائي بعد انتصار الأخير على اليابان بهدفين لهدف في ربع النهائي.



يخوض قطر مباراة أوزبكستان في كأس آسيا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: طارق سلمان والمهدي علي ولوكاس منديز.

خط الوسط: محمد وعد وجاسم جابر وأحمد فتحي وحسن الهيدوس وبيدرو ميجيل.

خط الهجوم: أكرم عفيف والمعز علي.