"من غانا إلى مصر".. كيف تعاقد نادي الأهلي مع الثنائي الإفريقي 2005

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الثنائي الغاني مواليد 2005، صامويل أوبونج لاعب "إم إس كي زيلينا"، وريندورف أدوم سارباه لاعب "شيتا"، لتوقيع عقد مدته أربعة مواسم ونصف.

وكان الثنائي قد خضعا إلى فترة معايشة مع قطاع ناشئي النادي الأهلي، في ضوء التنقيب عن المواهب في القارة الإفريقية والاستفادة منهم فنيا أو ماليا.

وكشف مصدر أن الثنائي كانا من ضمن 5 لاعبين شاهدهم هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب خلال رحلته إلى غانا، واتفق على خضوعهم لفترة معايشة مع قطاع الناشئين، بالتنسيق مع زميله السابق بالأهلي هاني صديق والذي يمتلك شركة تسويق لاعبين ترتبط بعلاقات قوية ببعض أكاديميات غانا ونيجيريا.

وقال المصدر: "الخماسي الغاني حضروا إلى القاهرة قبل 10 أيام لقضاء فترة معايشة مع الأهلي 2003 و2005، مع متابعة خاصة من لجنة شكلها رئيس النادي الأهلي وبإشراف من بدر رجب المدير الفني للقطاع".

وأضاف:" خاض الخماسي ثلاث مباريات ودية اثنين مع فريق 2003 أحدهما أمام فريق وادي دجلة الأول ومباراة أخرى مع فريق 2005".

وواصل: "كان من المقرر أن تقام مباراة ودية بين فريق 2003 بالأهلي والفريق الأول لبايونيرز الذي يلعب في الدوري المحترفين المصري يوم الأحد الماضي، تحت أنظار مارسيل كولر، لكن تم إلغاؤها بسبب حالة الحداد على العامري فاروق نائب رئيس النادي".

واختتم: "انحصرت اختيارات اللجنة بين أربعة أسماء، ثنائي الهجوم، أموس وصامويل أوبونج، والظهير الأيسر ديفيد وقلب الدفاع ريندورف أدوم سارباه، لكن تم الاستقرار على ضم الثنائي فقط في ظل لائحة عدم قيد أكثر من ثلاث لاعبين أجانب تحت السن".

اقرأ أيضًا:

التعادل يحسم مباراة نيوكاسل ولوتون تاون بعد تسجيل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي