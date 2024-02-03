تشكيل منتخب جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره الرأس الأخضر، اليوم السبت، ضمن مباريات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.
ويدخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: ويليامز.
خط الدفاع: موداو، كيكانا، موتوبي مفالا، موديابا.
خط الوسط: موكوينا، سيتول، زواني.
خط الهجوم: بيرسي تاو، ماكجوبا، مورينا.
وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب الرأس الأخضر المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: فوسينها.
خط الدفاع: فرنانديز، لوبيز، كوستا، موريارا.
خط الوسط: سانتوس، كيفن بينا، مونتيرو.
خط الهجوم: كابرال، مينديز، رودريجو.
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