تشكيل منتخب جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره الرأس الأخضر، اليوم السبت، ضمن مباريات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويدخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، كيكانا، موتوبي مفالا، موديابا.

خط الوسط: موكوينا، سيتول، زواني.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ماكجوبا، مورينا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب الرأس الأخضر المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: فوسينها.

خط الدفاع: فرنانديز، لوبيز، كوستا، موريارا.

خط الوسط: سانتوس، كيفن بينا، مونتيرو.

خط الهجوم: كابرال، مينديز، رودريجو.

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