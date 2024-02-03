أستون فيلا يفوز على شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0، على ملعب برامول لين.

سجل هدف الفيلا الأول، جون ماكجين في الدقيقة 12.

سجل هدف الفيلا الثاني، أولي واتكينز في الدقيقة 16.

سجل هدف الفيلا الثالث، ليون بايلي في الدقيقة 20.

سجل هدف الفيلا الرابع، تيليمانس في الدقيقة 30.

سجل هدف الفيلا الخامس، ألكس مورينو في الدقيقة 47.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي، واحتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 10.

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