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أستون فيلا يفوز على شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من .

وفاز أستون فيلا على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0، على ملعب برامول لين.

سجل هدف الفيلا الأول، جون ماكجين في الدقيقة 12.
سجل هدف الفيلا الثاني، أولي واتكينز في الدقيقة 16.
سجل هدف الفيلا الثالث، ليون بايلي في الدقيقة 20.
سجل هدف الفيلا الرابع، تيليمانس في الدقيقة 30.
سجل هدف الفيلا الخامس، ألكس مورينو في الدقيقة 47.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي، واحتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 10.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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