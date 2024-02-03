منتخب مصر للكرة الطائرة الباراليمبية إلى باراليمبياد باريس بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب المصري للكرة الطائرة الباراليمبية، من حجز مقعداً في دورة الألعاب الباراليمبية القادمة بباريس 2024، بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة الباراليمبية، المقامة في نيجيريا.

ونجح منتخب مصر للكرة الطائرة الباراليمبية، من الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت بنيجيريا.

وصعد المنتخب المصري إلى المباراة النهائية، بعدما تخطى المنتخب الجزائري في مباراة الدور نصف النهائي، بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الباراليمبية اللواء منصور المحمدي، على الإنجاز الذي حققه لاعبي المنتخب خلال البطولة، مؤكداً أن اللاعبين قدموا جهداً كبيراً طوال هذه البطولة.

وقام المحمدي بتوجيه الشكر للدولة المصرية، على كل الدعم الكبير الذي تقدمه لكل الأبطال الباراليمبيين، خاصة في ظل الأهتمام الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والدعم الذي يقدمه للرياضيين في مصر، والدور القوي لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي من أجل تذليل كل العقابات أمام الأبطال الرياضيين بمصر.

وتسعى اللجنة الباراليمبية المصرية لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين في كل البطولات، من أجل تحقيق إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الباراليمبية القادمة بباريس.