ب9 لاعبين.. كوت ديفوار تقصي مالي بهدف قاتل وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح منتخب كوت ديفوار في التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على مالي بهدفين مقابل، هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ليلجأ المنتخبين للوقت الإضافي الذي حقق خلاله منتخب كوت ديفوار فوزا قاتلا.

جاءت المباراة مثيرة المستوى، حيث ضغط منتخب كوت ديفوار من البداية، وفي المقابل، ظهر المنتخب المالي على المستوى الدفاعي بشكل جيد.

تعرض منتخب كوت ديفوار لحالتي طرد خلال المباراة، حيث قام الحكم بطرد أوديلون كوسونو في الدقيقة 43، وعمر دياكيتي في الدقيقة 120.

كما أهدر منتخب مالي ركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب أداما تراوي.

تقدم منتخب مالي بالهدف الأول عن طريق نيتي في الدقيقة 71، وتعادل كوت ديفوار عن طريق سيمون في الدقيق 90، وفي الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة 120 أحرز دياكيتي الهدف الثاني.

اقرأ أيضًا:

"بعد سنوات من الانتظار".. أول تعليق من عبدالله السعيد بعد الانتقال إلى الزمالك