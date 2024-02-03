موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في دور قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل "7 فبراير"، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ووصل منتخب كوت ديفوار إلى مباراة نصف النهائي بعد الفوز على مالي في الدقائق الأخيرة من الأشواط، حيث تعادلوا في الدقيقة 90، وسجلوا هدف الفوز في الدقيقة 122 من الشوط الإضافي الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على غينيا بنتيجة 3-1، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

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