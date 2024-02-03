لاعب كوت ديفوار يحقق رقما قياسيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب كوت ديفوار،عمر دياكيتي، هدف الفوز على مالي في الدقيقة 120 من الشوط الإضافي الثاني، لتتأهل ساحل العاج إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأصبح عمر دياكيتي هو أول لاعب يسجل هدفًا في الدقيقة 120 في كأس الأمم الأفريقية، منذ جواد الزيري لاعب المغرب ضد الجزائر في ربع النهائي عام 2004.

ويلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل "7 فبراير"، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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