شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لـ"الخليج 365": لم نفاوض أى مدرب للمنتخب.. ولدينا اجتماع لحسم مصير فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في إدارة اتحاد الكرة، حقيقة التفاوض مع مدرب جديد لتدريب منتخب مصر بعد تردد أكثر من اسم لتولي المهمة أبرزهم البرازيلي ميكالي والفرنسي هيرفي رينارد والمدرب الوطني حسام حسن.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن اجتماع مجلس الإدارة غدًا سيتم خلاله حسم مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موضحًا أن التفاوض مع أي مدرب تم طرح اسمه هو مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وكان ”الخليج 365” علم باتفاق مجلس ادارة اتحاد الكرة على منح فيتوريا قيمة مستحقاته كاملة والشرط الجزائي كاملاً أيضًا، لكن على 3 دفعات بالتقسيط.

ومن المقرر عرض هذا الاتفاق على فيتوريا اليوم، قبل اجتماع اتحاد الكرة غدا للإعلان عن قرارات مصيرية تخص استمرار الجهاز الفني من عدمه.

وينتظر اتحاد الكرة رد فيتوريا وسط محاولات بإقناعه على الموافقة، لفسخ التعاقد، بعد وداع منتخب مصر لأمم إفريقيا مبكرا من دور الستة عشر.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.