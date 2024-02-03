ثاني الصفقات الشتوية .. شريف رضا ينتقل إلى الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري عن ضم لاعب سموحة شريف رضا إلى صفوفه في صفقة انتقال حر ليصبح ثاني صفقات الأتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كواليس صفقة انتقال شريف رضا إلى نادي الاتحاد السكندري جاءت من خلال ترشيح المدير الفني للاتحاد السكندري والذي يعرف قدرات شريف رضا جيدا خلال فترة قيادة سموحة في الدور الأول من الموسم الماضي حيث صمم على ضرورة ضم الاعب لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الحالية .

يذكر ان شريف رضا انضم لصفوف سموحة قبل أربعة مواسم وشارك مع الفريق السكندري كلاعب اساسي في مركزي الظهير الايمن والايسر وايضا لاعب الوسط المهاجم .

ومن المنتظر ان يشارك شريف رضا مع فريق الاتحاد السكندري في مباراته المرتفبة امام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس الرابطة والتي ستجمع الفريقين على ستاد الاسكندرية .

على جانب اخر ايضا نجح نادي المقاولون العرب في ضم لاعب وسط سموحة محمد حليمو في صفقة انتقال حر بعد إنهاء علاقته مع النادي السكندري .

يذكر ان حليمو انضم قبل أربعة مواسم قادما من صفوف نادي النجوم و ظهر بمستوى جيد في الموسمين الاول والثاني لكنه ابتعد عن الفريق خلال الموسمين الأخيرين بسبب الإصابة التي ابعدته عن الملاعب لفترات طويلة .