تأجيل عودة كيسيه و فوفانا إلى السعودية بعد تأهل كوت ديفوار لنصف نهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز المثير الذي حققه على منتخب المالي بهدفين مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور ربع النهائي.

أحرز المنتخب المالي هدف التقدم عن طريق اللاعب نيني دروجيليس في الدقيقة 71، بينما عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتوجه المنتخبان للأشواط الإضافية، وحيث سجل هدف الفوز لمنتخب ساحل العاج اللاعب عمر دياكيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وبتأهل الأفيال يتأجل عودة ثلاثي الدوري السعودي فرانك كيسيه لاعب الأهلي وفوفانا لاعب الاتفاق و كونان لاعب الفيحاء إلى المملكة العربية السعودية.

اعتداء لاعبي منتخب مالي على الحكم محمد عادل بعد المباراة

اعتدى لاعبي منتخب مالي على الحكم المصري محمد عادل عقب انتهاء مباراتهم ضد كوت ديفوار والتي جمعت بينهما اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا وانتهت بتأهل الأفيال الإيفوارية.

وشهدت نهاية المباراة توجه مجموعة من لاعبي منتخب مالي ومحاولة الاعتداء على الحكم المصري اعتراضًا منهم على بعض القرارات التحكيمية التي اتخذها في إدارته للمباراة.