حالة طرد وإهدار ركلة جزاء.. شوط سلبي مثير بين كوت ديفوار ومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين منتخبي كوت ديفوار ومالي بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الشوط جيد المستوى بين المنتخبين، حيث تبادل الفريقين الهجمات، مع تحفظ دفاعي قوي لمنتخب كوت ديفوار .

وشهد الشوط حالة طرد لمنتخب كوت ديفوار للاعب أوديلون كوسونو في الدقيقة 43، كما أهدر منتخب مالي ركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب أداما تراوي.

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