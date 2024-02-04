اخبار الرياضه

"تورم الركبة".. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض.

قال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: الونش أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وأضاف "أسامة": نتيجة الأشعة ستظهر غداً، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب..

وأوضح: لا أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا:
"بعد سنوات من الانتظار".. أول تعليق من عبدالله السعيد بعد الانتقال إلى الزمالك

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا