"تورم الركبة".. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض.

قال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: الونش أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وأضاف "أسامة": نتيجة الأشعة ستظهر غداً، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب..

وأوضح: لا أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

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