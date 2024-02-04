مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وسيراميكا لضم بسام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

جدد النادي الأهلي المفاوضات للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض غياب محمد الشناوي، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا، المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وكان الشناوي قد أجرى جراحة بالمنظار في ألمانيا، بعد تأكد إصابته بخلع في الكتف، ليغيب على إثرها حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن النادي الأهلي أعاد فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع إدراة سيراميكا كيلوباترا، للتعاقد مع الحارس محمد بسام، خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، مجلس إدارة سيراميكا لم يبدي أي اعتراض لترك حارسه ينضم لصفوف " القلعة الحمراء، ولكنه طلب التعاقد مع أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة، والحارس الشاب مصطفى مخلوف.

وأكد، إن الأهلي لا يرغب في بيع حارسه الشاب مصطفى مخلوف، ولكنة قد يوافق على رحيله على سبيل الإعارة مثل زميله أحمد عبد القادر.

وحال توصل الطرفين لاتفاق، سوف تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.