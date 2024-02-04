شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق قائمة الأجانب بـ6 لاعبين قبل انتهاء الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق المقاولون العرب قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق بعد ضم 3 لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتكتمل قائمة الأجانب بالفريق بـ 5 لاعبين بالإضافة إلى لاعب تحت السن.

وتضم قائمة أجانب المقاولون العرب كلاً من: البوركينابي فاروقا نور الدين، الأوغندي جوزيف أوشايا، الأوغندي جواكيم اوجيرا، التونسي فراس بن عايفية، والموريتاني أمادو نياس، بالإضافة إلى النيجيري أديوي معز إفيلوا، صاحب الـ 19 عاماً والذي تم قيده تحت السن، والفلسطيني محمود وادي والذي يعامل معاملة اللاعب المصري طبقاً للائحة اتحاد الكرة.

وانتظم في تدريبات الفريق الصفقات الجديدة التي تم قيدها حيث أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات قيد 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم.

محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.

محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.

أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.

فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا.

أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع.